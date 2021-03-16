4 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi

Çorum’un hemen her sorunu ile yakından ilgilenen ve TBMM çalışmalarının yanısıra MKYK üyesi olması nedeniyle genel merkezden verilen görevleri de aksatmadan yerine getirmeye çalışan Milletvekili Ceylan, tüm iş yoğunluğunun arasında özellikle de sağlık konusunda vatandaşlardan gelen talepleri birinci öncelik olarak görüyor.

Milletvekili Ceylan, son zamanlarda da Çorum’da yaşayan ve yürüme engeli bulunan hemşehrilerine yönelik olarak çok ciddi bir tekerlekli sandalye temin çalışması yürütüyor. Kentin muhtelif bölgelerinde yaşayan engellilerin bizzat kendileri veya muhtarlıklar aracılığı ile yaptığı destek çağrılarına kayıtsız kalmayan Ceylan, son olarak Ulukavak, Buharaevler ve Kunduzhan Mahallesi’ndeki 4 aileyi birden sevindirdi.



Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden Kaya ailesinin engelli evladı 16 yaşındaki Mustafa Uğur Kaya için talep ettiği tekerlekli sandalyeyi temin eden Milletvekili Ceylan, Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu aracılığı ile tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti. Mustafa Uğur Kaya ve babası Şeref Kaya ile görüntülü olarak görüşen Ceylan, Mustafa Uğur ile de samimi bir şekilde sohbet ederken, aile fertlerine de hal-hatır sordu. Baba Şeref Kaya da sağlanan imkanlardan dolayı Milletvekili Ceylan ve vesile olanlara teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına her daim duacı olduklarını söyledi.

Milletvekili Ceylan’ın destek elini uzattığı bir başka aile ise Kunduzhan Mahallesi Devane TOKİ’de ikamet eden Liman ailesi oldu. 76 yaşındaki engelli Necati Liman için temin edilen tekerlekli sandalye Muhalle Muhtarı Kadir Akçal tarafından Necati Liman ve oğlu Murat Liman’a teslim edildi. Muhtar Akçal, aileyi Milletvekili Ceylan ile de görüntülü görüştürdü. Ceylan, Liman’a ailesinin halini sorarak sağlık durumları hakkında da bilgi aldı.



AK Parti MKYK Üyesi Ceylan ayrıca Ulukavak Mahallesi’nde tekerlekli sandalye ihtiyacı olan iki engelliyi de sevindirdi.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, yatağa bağımlı yaşayan Şaziye Sümüş’ün durumunu Ceylan’a iletti. Yaşlı kadının durumuyla yakından ilgilenen Ceylan, Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi Karakaş Apartmanı 53/6 adresindeki Şaziye Sümüş’e tekerlekli sandalyesini Muhtar Hanefi Özdemir aracılığı ile iletti.

Milletvekili Ceylan ayrıca Ulukavak Mahallesi Özgür Evler 39. Sokak No:7 Han Apartmanı’nda ikamet eden Naime Çakmak’a da tekerlekli sandalye temin etti.

Muhtar Özdemir, Çakmak ailesine tekerlekli sandalyelerini teslim ederken, Milletvekili Ceylan ile aile fertlerini görüştürdü.

Engelli vatandaşlar ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)