4 arsadan biri satıldı

Belediye, Ayarık, İbrahimçayırı bölgeleri ile Gülabibey ve Çepni Mahallesi’nde bulunan ticaret, villa ve konut işaretli arsaları ihale ile satışa çıkardı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri huzurunda düzenlenen ihalede Belediye 4 adet arsayı 3 milyon 500 bin TL ile 4 milyon 760 bin TL arasında değişen rakamlarla satışa sundu.

Arsalardan üç tanesine alıcı çıkmazken, sadece Çepni Mahallesi’ndeki 2 bin 298 metrekare ölçekli arsaya Çorum Özel Diyaliz Merkezi tarafından 3 milyon 555 bin TL teklif verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

