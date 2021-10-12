4 arsadan biri satıldı
Çorum Belediyesi’nin satışa çıkardığı ticaret, villa ve konut arsalarından biri satıldı.
Güncel 12.10.2021, 19:23
477
Belediye, Ayarık, İbrahimçayırı bölgeleri ile Gülabibey ve Çepni Mahallesi’nde bulunan ticaret, villa ve konut işaretli arsaları ihale ile satışa çıkardı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri huzurunda düzenlenen ihalede Belediye 4 adet arsayı 3 milyon 500 bin TL ile 4 milyon 760 bin TL arasında değişen rakamlarla satışa sundu.
Arsalardan üç tanesine alıcı çıkmazken, sadece Çepni Mahallesi’ndeki 2 bin 298 metrekare ölçekli arsaya Çorum Özel Diyaliz Merkezi tarafından 3 milyon 555 bin TL teklif verildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1