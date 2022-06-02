3F Tekstil, Çorum’da en çok prim ödeyen firmalardan oldu
Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır faaliyetlerini sürdüren 3F Tekstil, 2021 yılında en çok sigorta primi ödeyen firmalardan biri olarak teşekkür belgesi aldı.
Güncel 02.06.2022, 20:04
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Çorum OSB’de faaliyet gösteren ve istihdama katkısı ile dikkat çeken 3F Tekstil, ilimizde geçen yıl en çok prim ödeyen işletmelerden biri oldu.
Fatih Ergün’ün sahibi olduğu 3F Tekstil’e en çok prim ödeyen işletmelerden biri olması sebebi ile teşekkür plaketi verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Duran Cesur, 3F Tekstil’i ziyaret ederek Fabrika Müdürü Mahmut Karaçalı ve İnsan Kaynakları Müdürü Emine Uzun’a teşekkür belgesini teslim etti.
3F Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne demiştik; üretim-istihdam-başarı” diyerek, 3F Tekstil ailesi olarak bu başarıyı hep birlikte sürdürme kararlılığında olacaklarının mesajını verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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