38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 38 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 21 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 21 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Bir günde toplam 211 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 10 bin 312 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173'e yükseldi.
Güncel 04.04.2022, 02:29
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XSağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 21 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Bir günde toplam 211 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 10 bin 312 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173'e yükseldi.
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