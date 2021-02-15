377 KOBİ’ye 14 milyon 700 bin lira kaynak sağlandı

Çorum Valiliği, KOSGEB İl Müdürlüğü’nün 2020 yılına ilişkin faaliyetleri hakkında bir açıklama yaptı.

1995 yılından itibaren faaliyette olan KOSGEB Çorum Müdürlüğü’nün işletmelere ve girişimcilere en uygun desteklerin ulaşması konusunda çalışmalarına devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “KOSGEB Çorum Müdürlüğümüz ilimizdeki KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek, Ar-Ge ve İnovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir” denildi.

Bu doğrultuda 2020 yılı içerisinde 30 işletmeye 1.184.260 liralık AR-GE inovasyon ve endüstri uygulama kaynağı, 33 işletmeye 281.929 liralık genel destek programı kaynağı, 63 işletmeye 1.459.526 liralık işletme geliştirme destek programı kaynağı, 90 işletmeye 985.108 liralık girişimcilik programı kaynağı, 156 işletmeye 4.782.859 liralık girişimciliği geliştirme destek programı kaynağı, 2 işletmeye 337.403 liralık KOBİ tekno yatırım destek programı kaynağı, 2 işletmeye 4.686.714 liralık işbirliği destek programı kaynağı, 1 işletmeye 989 bin liralık teminat giderleri destek kaynağı olmak üzere toplam 377 KOBİ’ye 14 milyon 706 bin 799 lira kaynak sağlandığı bildirildi. (Haber Merkezi)