37. yıl pastası A. Yüksel Bellek ile Murat Efe’den 

ÇORUM HABER’in fahri köşe yazarlarından, sigortacı Ahmet Yüksel Bellek ile Yapı Kredi Bankası Bahabey Şube Müdürü Murat Efe, ÇORUM HABER’in 37. yayın yılına girişini pasta ile kutladılar.

Bellek ve Efe, meslekte 52. yılına giren Mehmet Yolyapar’a da nice yıllar dileğinde bulundular.

Fotoğrafta, (soldan sağa) Murat Efe, Aliye Öncel, Mehmet Yolyapar, Ahmet Yüksel Bellek ve Selda Fındık görülüyor. (Taner ŞİMŞEK)

