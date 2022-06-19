3600 ek gösterge düzenlemesine karşı eylem kararı
Büro Memur Sen, “eksik ve kapsayıcılıktan uzak” olarak nitelendirdiği 3600 ek gösterge düzenlemesine karşı iki aşamalı eylem kararı aldı. Buna göre, farkındalık yaratmak amacıyla tüm kurumlarda geçtiğimiz Perşembe günü mesai bitimine müteakip 1 saat (3600 saniye) süreyle görev yerini terk etmeme, Cuma günü ise 1 saat erken işi bırakma eylemi yapıldı. Sendika, 22 Haziran'da ise tam gün iş bırakarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.
Güncel 19.06.2022, 17:24
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Vergi Dairesi önünde basın açıklamasını okuyan Büro Memur-Sen İl Başkan Yardımcısı Yüksel Demir, 6 Haziran'da kamuoyuna açıklanan ek gösterge düzenlemesi, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda görev yapan kamu personelinin taleplerini karşılamadığını bildirdi.
Kamuoyuna bir müjde olarak duyurulan 3600 ek gösterge düzenlemesinin devlete yıllarını vermiş adli, idari, mali ve benzeri kadrolarda önemli görevler üstlenmiş ve üstlenmekte olan kamu görevlilerini derinden yaraladığını kaydeden Demir, 3600 düzenlemesiyle dağ fare doğurmuştur! Ek gösterge düzenlemesi mevcut haliyle bizler için hüsrandır ve kabul edilemez.”(Nurdan AKBAŞ)
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