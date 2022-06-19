3600 ek gösterge düzenlemesine karşı eylem kararı

Vergi Dairesi önünde basın açıklamasını okuyan Büro Memur-Sen İl Başkan Yardımcısı Yüksel Demir, 6 Haziran'da kamuoyuna açıklanan ek gösterge düzenlemesi, büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda görev yapan kamu personelinin taleplerini karşılamadığını bildirdi.

Kamuoyuna bir müjde olarak duyurulan 3600 ek gösterge düzenlemesinin devlete yıllarını vermiş adli, idari, mali ve benzeri kadrolarda önemli görevler üstlenmiş ve üstlenmekte olan kamu görevlilerini derinden yaraladığını kaydeden Demir, 3600 düzenlemesiyle dağ fare doğurmuştur! Ek gösterge düzenlemesi mevcut haliyle bizler için hüsrandır ve kabul edilemez.”(Nurdan AKBAŞ)

