36 yaşındaki genç silahla yaşamına son verdi
Olay Çorum'un Laçin İlçesi Obruk Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir takım sorunlar yaşayan ve bunalıma girdiği öğrenilen 36 yaşındaki Birol K., silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.
Güncel 03.07.2022, 00:53 03.07.2022, 01:00
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Olayın ihbarı ile belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını kaybettiği belirlenen genç, Jandarma olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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