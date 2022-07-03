36 yaşındaki genç silahla yaşamına son verdi

Olayın ihbarı ile belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını kaybettiği belirlenen genç, Jandarma olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.