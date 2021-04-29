3.564 öğrenciye kitap hediye çeki

Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nin kitap fuarını ziyaret edecek öğrencilere kitap satın almaları için dağıtılması planlanan bağış pandemi nedeniyle fuar ertelenince kullanılamamıştı. Söz konusu bağış Dernek Başkanı Yaşar Budak tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye teslim edildi.

Valilik de bu yılki yarışmaya katılan tüm öğrencilere bu bağışla kitap hediye çeki dağıtmayı uygun buldu. Buna göre öğrenciler 30 Haziran’a kadar ilimizdeki kitapevlerinden kitap alarak bu çekleri kullanabilecek.

(Haber Merkezi)

