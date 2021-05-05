356 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 476 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 356 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 883'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 459 bin 224 test yapıldı.

Bugün yapılan 229 bin 491 testten, 26 bin 476 yeni vaka sayısı, 2 bin 414 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 955 bin 594 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 464 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 589 bin 501'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 418 olduğu açıklandı.