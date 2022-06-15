347 parça tarihi eser ele geçirildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 347 parça tarihi eser ele geçirildi.
Güncel 15.06.2022, 15:49
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde bir kişide tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Zanlıya ait evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 heykel, 1 mühür, 3 ok ucu, 4 yüzük ile 47 çeşitli şekillerde obje ve 291 sikke olmak üzere 347 parça eser bulundu.
Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Çorum Müzesine teslim edildi. (AA)
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