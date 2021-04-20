346 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 28 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 346 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 61 bin 28 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 346 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 36 bin 613'a yükseldi. Toplamda 44 milyon 409 bin 756 test yapıldı. Bugün yapılan 322 bin 128 testten, 61 bin 28 yeni vaka sayısı, 2 bin 895 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 384 bin 624 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 592 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 792 bin 129'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 375 olduğu açıklandı.