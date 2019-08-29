34 milyonluk hibe için çağrı yapıldı

OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol toplantıda yaptığı konuşmada; 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında toplamda 34 Milyon TL hibe kaynak tahsis edilen 3 adet mali destek programını kamuoyuna açıkladıklarını belirterek bunların sırasıyla, “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” olduğunu, isimleri belirlenen mali destek programları için proje teklif çağrılarının 17.06.2019 itibari ile kamuoyuna duyurulduğunu ve Amasya, Tokat ve Çorum il ve ilçelerinde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Toplantılara program hedef kitlesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek liseleri, birlikler ve kooperatiflerden Amasya’da 151 kişi, Çorum’da 105 kişi, Tokat’ta 149 kişi ve Samsun’da 133 kişi olmak üzere toplam 538 kişinin katıldığını dile getiren Amasya Valisi Dr. Osman Varol, projeler için Kalkınma Ajansları Yönetim Bilgi Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihinin 09.09.2019 Saat 23:59 olduğunu ifade etti. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması gerektiğini anlatan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Proje sunmak üzere hazırlık yapan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve personeline ilgilerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve kamuoyu ile birlikte kendilerine son başvuru tarihini bir kez daha hatırlatmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.

Bu toplantımızda Kalkınma Ajansımız tarafından uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında Ajansımız eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmalar ve yeni uygulamaya konulması planlanan mali destek programları hakkında istişareler yapacağız. Bugün toplantımızda ayrıca, uygulanmakta olan fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri ile dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin çalışmaları da ele alınacaktır. Elbette varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler de görüşülecektir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından gündem görüşmelerine geçildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda gündem konuları görüşülerek karara bağlandı. (Erkan BAYATLI)