Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
106225
ALTIN
325.679
DOLAR
6.2121
STERLİN
8.0106
EURO
6.8470

33 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

33 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 00:35
33 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçleri tarafından İdlib'de TSK mensuplarımıza karşı yapılan hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Yaralılarımızın ve ağır yaralılarımızın olduğunu da ifade etmiştim. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili durumu kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğim. Milletimizin başı sağ olsun."

Son Güncelleme: 28.02.2020 10:57
İlgili Haberler
Kemal Torun vefat etti
Kemal Torun vefat etti
“Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısı çıktı
“Bir Zamanlar Çorum” kitabının 2. baskısı çıktı
Vali Çiftçi, fabrikaları gezdi
Vali Çiftçi, fabrikaları gezdi
Vakıf 19 yönetiminden Gül’e kutlama ziyareti
Vakıf 19 yönetiminden Gül’e kutlama ziyareti
Yüzyılın madeni, Çorum için de umut kaynağı oldu
Yüzyılın madeni, Çorum için de umut kaynağı oldu
Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği kuruldu
Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği kuruldu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim