33 arsadan 12 tanesi satıldı

Belediye Encümen üyeleri Ubeydullah Ahıskalı, Suat Aydoğan ve Ertuğrul Eren’in başkanlığında yapılan ihalede mülkiyeti Belediye’ye ait, yürürlükteki imar planında 2 kat konut parseli olarak işaretli Ayarık mevkiinde 20 arsa, Gülabibey Mahallesi’nde B-2 kat ticaret alanı işaretli 13 arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden bedelinin % 50’si ihale kararının tebliğinden 15 gün süre içerisinde peşin, geri kalan kısmı ise 10 ayda ve 10 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla satışa çıkartıldı.

Saat 14.00’da Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılan ihalede 33 arsadan 12 tanesine talipli çıktı.

(Taner ŞİMŞEK)