“31 ile araç giriş çıkışları kapatıldı”

Salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgınla mücadele için attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz. Bilindiği şehirlerarası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla vatandaşlarımızı şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaçlar maddeleri nakliyle, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılmayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecektir. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları kendi şehirlerin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız” diye konuştu.