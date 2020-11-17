Son Dakika

30 YILLIK BASIN MÜDÜRÜ’NE VEDA

Kamu hizmeti 45 yılı bulan, Çorum’un ilk İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak da 30 yıldır hizmet veren Mehmet Çelik, emekliye ayrılarak Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Valilik’teki mesai arkadaşlarına veda etti.

Güncel 17.11.2020, 19:42
109
30 YILLIK BASIN MÜDÜRÜ’NE VEDA

Veda programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, Mehmet Çelik’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek anı armağanı verdi.

Mehmet Çelik, uzun yıllardan beri birlikte çalıştığı arkadaşları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 17 Kasım 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:22
Öğle 12:30
İkindi 15:05
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@