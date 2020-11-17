30 YILLIK BASIN MÜDÜRÜ’NE VEDA
Kamu hizmeti 45 yılı bulan, Çorum’un ilk İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak da 30 yıldır hizmet veren Mehmet Çelik, emekliye ayrılarak Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Valilik’teki mesai arkadaşlarına veda etti.
Güncel 17.11.2020, 19:42
109
Veda programına katılan Vali Mustafa Çiftçi, Mehmet Çelik’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek anı armağanı verdi.
Mehmet Çelik, uzun yıllardan beri birlikte çalıştığı arkadaşları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşadı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Kasım 2020
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:05
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51