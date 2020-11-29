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30 yaşındaki genç tüfekle kendini öldürdü
ÇORUM’da bir iş yerinde çalışan Veli İ., (30), bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu tüfekle kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Polis olay sonrası çok yönlü soruşturma başlattı.
Güncel 29.11.2020, 10:33 29.11.2020, 10:58
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Olay, dün gece saatlerinde Çepni Mahallesi Kubbeli Caddesinde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Gece Bekçileri silah sesinin geldiği yöne gitti. Bir iş yerinin açık olduğunu gören bekçiler içeriye girdiklerinde yerde başından vurulmuş kanlar içinde yatan Veli İ., ile karşılaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Veli İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından intihar eden gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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