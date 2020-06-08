“30 milyonluk yatırım çöp oldu”

İYİ Parti Merkez İlçe yönetimi, Polis Okulu inşaatında incelemelerde bulunarak, çöpe giden yatırımın içler acısı halini sorguladı.

Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, “Yapılan onca yatırım hayalet bir kasabaya dönüşmüş. Hiç kullanmadan kaderine bırakmak bu memlekete ihanettir” dedi.

Erkan Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“POLİS OKULU, 26 YILDIR SÜRÜNCEMEDE KALDI”

“50. hükümet döneminde ihale edilen, 1994 yılında yapımına başlanan Polis Okulu süreci bitirilmiş olmasına rağmen 26 yıldır eğitime başlayamamıştır.

Çorum Polis Okulu’nun proje çalışmaları halen sürdüğü AK Parti milletvekillerinin açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Bitmiş bina üniversiteye MYO olarak verilmesine karşın herhangi bir çalışma olmamış, bina aynı hali ile durmaktadır.

Buna rağmen 2020 Şubatına kadar iki defa yer tahsisi ve proje değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır.

Velhasıl Polis Okulu yapımı hala sürüyor... 30 milyon lira maliyetli yatırım olduğu belirtilen Çorum Polis Okulu’nun mevcut haliyle arsası ve projesinin tamamlandığı, ancak siyasi otoritenin yapacağı yasal düzenlemelerin beklendiği, o olmaz ise moral eğitimi verileceği yönünde sahte pr çalışması kamuoyuna tekraren sunulmuştur.”

“MİLLETİN PARASINI HEBA ETMEYİN”

“Bir muammadır gidiyor. Çorum’un üzerinde karabulutlar çökmüştür.

AKP, Çorum’da kurulduğu günden bu yana 4 vekil akabinde vekillik sayısı düştüğünde 3 vekil çıkarmıştır

Bu mudur Çorum’a görülen reva? Takım tutar gibi parti tutmak onlar gelirse öyle olur, böyle olur

seneryoları ile insanları kandırmak değil de nedir bu durum? Yazıktır günahtır efendiler.

Yandaş müteahhitlerinin cepleri doymak bilmiyor. Hayat sizlere bir şans vermiş, Çorum için kullanmak yerine kendiniz için kullanıyorsunuz.

Sevgili Çorumlu hemşehrilerim, bugünkü manzara karşısında inanın tüylerimiz ürperdi.

Yapılan onca yatırım hayalet bir kasabaya dönüşmüş. Hiç kullanmadan kaderine bırakmak bu memlekete ihanettir.”

“ÇORUM’A İHANET ETMEYİN”

“Sizleri bir kez daha uyarmak istiyorum: partimizi karalayarak prim yapmak yerine hatalarınızdan biran evvel dönmenizi ve bu memleket hayrına çalışmanızı rica ediyoruz.

İcraatlar kalıcıdır. İcraatlarınızla anılın. Ama ihanetle anılırsanız bu daha acıdır.

Bu konunun biran evvel açığa çıkartılıp bu devlet malına ihanet edenlerin açıklanmasını yetkililerden talep ediyoruz.

Polis okulu bir hayal oldu. Arazisi ve bu harcamaları hangi vicdan kabul eder taktiri siz çok kıymetli Çorum halkına bırakıyorum.” (Haber Merkezi)