“30 Ağustos, Türk Milleti için yeni bir başlangıçtır”

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 1919’da zor şartlar içerisinde yakılan istiklal meşalesinin 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandığını ifade eden Erol Karadaş ile Çetin Başaranhıncal, büyük zaferin 99. Yılını kutlamanın sevinci ve heyecanını duyduklarını dile getirdi.

Karadaş ile Başaranhıncal yayınladıkları mesajda şu görüşlere yer verdi; “Türk Milleti, tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyerek sürekli bağımsızlığı için mücadele etmiş ve milli bütünlüğünün bozulmasına asla imkân vermemiştir.30 Ağustos tarihi Türk Milleti için yeni bir başlangıçtır. Bugün de bizlere düşen; mazeret göstermeden çok çalışarak Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde elde edilecek başarılar ile ülkemizin geleceğini daima aydınlık tutmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, ulusumuza bu güzel vatanı emanet eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”

(Aliye ÖNCEL)

