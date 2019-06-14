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3 kazada 6 yaralı

Çorum’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

3 kazada 6 yaralı

Çorum’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
3 kazada 6 yaralı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde iki ayrı kaza yaşandı. İlk kazada O.B yönetimindeki araç ile A.E sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan R.E, A.E ve İ.E isimli kişiler yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Gülabibey Mahallesi’ndeki ikinci kazada ise M.B yönetimindeki araç yabancı uyruklu K.G.M.K isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum merkezden Pınarçay Köyü istikametine seyir halinde bulunan M.K (54) yönetimindeki kamyon karşı yönden gelen B.K (62) isimli kişinin yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, otomobilde bulunan N.K (31) ve Y.H.Ö (7) hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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