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3 KAZADA 3 YARALI

Çorum’da yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

3 KAZADA 3 YARALI

Çorum’da yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

21 Mayıs 2019 Salı 01:03
3 KAZADA 3 YARALI

Alınan bilgiye göre Çorum merkez Çepni Mahallesi’ndeki kazada M.Y yönetimindeki motosiklet ile M.T yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Osmancık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde ise F.Ç yönetimindeki otomobil bisikletli E.İ.A isimli çocuğa çarparak yaraladı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaca’ya bağlı Ayhan Mahallesi’nde ise K.Y yönetimindeki araç E.E.Ü isimli çocuğu çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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