3 derneğe 190 bin lira destek

Ceylan, 2020 yılı içerisinde başvuru yapan derneklerden Kasım ayı içerinde üç derneğin projesi kabul edildiğini belirtti.

Derneklerle protokollerin imzalanmasıyla birlikte 190 bin TL destek projelerinin uygulanmasına başlanacağını anlatan Milletvekili Ceylan, projesi kabul edilen derneklerin Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği, Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği olduğunu bildirdi.

Derneklere sağlanacak desteklerin kullanılacağı proje ve amaçlar hakkında da bilgiler veren Milletvekili Ceylan, Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği’nin proje kapsamında engelli çocuklar ve ailelerine ilgi çekmek, hipoterapi ve yapılacak diğer sosyal etkinliklerle engelli çocuklar ve yetişkinler ile ailelerinin yaşam kalitesini artırabilmeyi amaçladığını kaydetti.

Çorum Basketbol Akademi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin de proje kapsamında engelli ve engelsiz bireylere aileleriyle birlikte basketbol eğitimi verileceğini anlatan Milletvekili Ceylan, “Proje kapsamında madde kullanımının önüne geçmek, basketbol sporunun gelişimine katkı sağlamak, sporla birlikte bireylerin yaşam standartlarını arttırmak ve pandemi sürecinin sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek hedeflenmiştir” dedi.

Ceylan, Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nde de proje kapsamında kanser hastalarının bilinçlendirilmesi, kanser hastalığıyla birlikte ortaya çıkan psikolojik bunalımları ortadan kaldırması kanserle ilgili farkındalık sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. (Haber Merkezi)