3 DEAŞ bombacısı Adliye’ye sevk edildi
Çorum’da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası başlatılan operasyonda gözaltına alınan 3 DEAŞ bombacısı, Bursa’da Adliye’ye çıkarıldı.
Güncel 21.05.2022, 01:07 21.05.2022, 02:36
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DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2021 yılında Çorum’da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa’da operasyon başlatıldı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliye’ye sevk edildi. (İHA)
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