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3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için başvurunun yapıldığını, internet siteleri ve televizyonlara 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan 3 bin 732 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için başvurunun yapıldığını, internet siteleri ve televizyonlara 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 20:02
3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Sağlık Bakanı Koca yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan internet siteleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca açıklamasında; “Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi.

2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi. Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı” görüşüne yer verdi.

(A.A.)

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