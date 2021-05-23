3 bin 110 işyeri ve kişi denetlendi

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, 7-21 Mayıs 2021 tarihli merkez ve ilçelerinde 116 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 6 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 110 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirildi ve gerekli işlemler yapıldı.

Öte yandan Çorum merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 21 bin 80 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 3 bin 110 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlendi, gerekli uyarılar yapıldı ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 411 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerince 07.05.2021 -21.05.2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 3 kişi tutanakla tespit edildi ve yurda yerleştirilerek karantina altına alındı. (Haber Merkezi)

