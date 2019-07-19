3 aylık gelin kayboldu

Edinilen bilgiye göre; Dilan Çördük dışarı çıkmak için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda eşinden haber alamayan E. Çördük ve genç kızın annesi Gülbahar Taşkıran ile babası Sadık Taşkıran, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Genç kadının kaçırıldığından şüphelenen aile, kızlarının biran önce bulunması için yardım bekliyor. 3 aylık evli olduğu öğrenilen genç kadının en son ilçede bulunan bir otele giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)