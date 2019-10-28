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“29 Ekim tarifsiz sevdanın başlangıç noktası”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“29 Ekim tarifsiz sevdanın başlangıç noktası”

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:20
“29 Ekim tarifsiz sevdanın başlangıç noktası”

Bekir Özsaçmacı mesajında, 29 Ekim 1923’ün bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan benzersiz ümidin, milli egemenliğe beslenen tarifsiz sevdanın başlangıç noktası olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da Türk milletinin en önemli ve en anlamlı bayramlarından birisi olduğunu ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Çünkü 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiş ve yüce milletimiz cumhuriyet yönetimiyle birlikte esasen özünde var olan özgürlük ve eşitlik gibi en temel insan haklarından olan evrensel değerlere kavuşmuş, bu değerleri özümseyerek yaşam biçimine dönüştürmüş, modern yaşamını sürdürmeye başlamıştır” diye konuştu.

Yüce Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine sımsıkı sarılarak, cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye'nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmanın her Türk evladının en önemli ve öncelikli görevi olması gerektiğinin altını çizen Özsaçmacı, mesajının devamında şöyle konuştu: “Ancak cumhuriyete kavuşmamız tabi ki pek kolay olmamıştır. Muazzam bir mücadele azmi, kararlı bir irade, hayranlık uyandıran bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 96 yılı geride bırakmıştır. Bu değerlere sahip milletimiz cumhuriyeti ancak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulabilmiştir. Atatürk ve arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz verdikleri destansı mücadeleler ve kazandıkları zaferlerle cumhuriyeti Türk milletine armağan etmişlerdir. Cumhuriyet ile Türk milleti bağımsız, özgür ve güven içinde bir yaşama kavuşmuştur.

Bu nedenle atalarımızın bizlere bıraktığı cumhuriyetin anlam ve önemini çok iyi kavramak, cumhuriyete ve cumhuriyet değerlerine canımız pahasına sahip çıkmak, onları korumak, görevimizi hakkıyla yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz ve yüce Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

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