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250 kişiye belgeli ilkyardım eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi Günü’nün “Dünya İlk Yardım Günü” olarak tüm dünyada kutlandığı ifade edilerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ücretsiz ilk yardım eğitimleri düzenleneceği ve Toplumun ilkyardım bilincinin geliştirilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

250 kişiye belgeli ilkyardım eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi Günü’nün “Dünya İlk Yardım Günü” olarak tüm dünyada kutlandığı ifade edilerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ücretsiz ilk yardım eğitimleri düzenleneceği ve Toplumun ilkyardım bilincinin geliştirilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:18
250 kişiye belgeli ilkyardım eğitimi verildi

“Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç- gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar” şeklinde tanımlanan ilkyardımın; Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, hasta ya da yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesi, durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmesinin kolaylaştırılmasının öncelikli amacı olduğunun belirtildiği açıklamada, ilk yardımcı sayısının artmasının, ilk yardım gerektiren durumlarda ölüm ve sakatlanmaları azaltacağı, İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2019 yılında yaklaşık 250 kişiye belgeli ilkyardım eğitimi, 200 kişiye de ilkyardım farkındalık eğitimi verildiği belirtildi.

(Haber Merkezi)

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