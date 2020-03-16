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250 fidanı toprakla buluşturdular

Çorum Milli Görüş Kuruluşları (MİLKO) tarafından Çatak köyü 5’nci kilometrede bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi ve hatim duası programı gerçekleştirildi.

250 fidanı toprakla buluşturdular

Çorum Milli Görüş Kuruluşları (MİLKO) tarafından Çatak köyü 5’nci kilometrede bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi ve hatim duası programı gerçekleştirildi.

16 Mart 2020 Pazartesi 23:14
250 fidanı toprakla buluşturdular

250 adet fidan dikimi ve akabinde okunan hatimlerin duasının yapıldığı programa Anadolu Gençlik Derneği (AGD-MGV) Şube Başkanı Mehmet Göle, Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) Şube Başkanı Ramazan Yiğitoğlu, İslam Toplumu Sosyal Medya Derneği (İSOMDER) Şube Başkanı Abdullah Gökgöz, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Şube Başkanı Sedat Aksungur, Cansuyu Yardımlaşma Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, Din Görevlileri Derneği (DİN-BİR-DER) Şube Başkanı Selami Yazıcı ve davetliler katıldı.

Programa katılan MİLKO adına bir konuşma yapan ÖĞ-DER Şube Başkanı Ramazan Yiğitoğlu, Necmettin Erbakan Hatıra Ormanı’na Çanakkale savaşlarında şehit olan 250 bin şehit adına 250 adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Aynı zamanda merhum hocamızı hayırla yad ediyoruz. Peygamber efendimizin, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ emrinin muhatabı olmak için büyük küçük kardeşlerimizle coşkulu bir şekilde burada toplanmış bulunuyoruz.

MİLKO’lar olarak Çorum’da gerçekleştireceğimiz konferans, seminer, eğitim gibi birçok salon programımızı malum virüs sebebiyle iptal ettik. Ancak böyle güzel bir günde açık alanda sağlıklı bir şekilde bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuklarımızla birlikte şehirden uzaklaşıp kırlarda, bayırlarda daha çok zaman geçirmeliyiz” dedi. (Haber Merkezi)

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