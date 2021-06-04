“25 köyde aile sağlığı merkezi var”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Komisyon Başkanı Abdullah Uysal, “Çorum, 1 Ocak 2008 yılından itibaren aile hekimliği sistemine geçmiş olup, sağlık ocakları kapatılarak yerlerine aile sağlığı merkezleri açılmıştır. İlimiz genelinde toplam 25 köyde aile sağlığı merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 116 köyde sağlık evi bulunmakta olup, 93’ü aktif hizmet vermektedir” dedi.

Aile hekimliği sistemine geçilmesiyle birlikte 5 kilometre üzeri olan bütün köylerin gezici sağlık hizmeti kapsamında aile hekimliği birimlerine bağlandığını ancak köylerdeki nüfusun azalması nedeniyle aile hekimlerinin talebi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün teklifi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün onayı ile bazı köylerin kapsamdan çıkarıldığını belirten Uysal, şu bilgileri verdi:

“Gezici sağlık hizmeti alan köylerin sayısı her aile hekimliği birimi için değişiklik göstermektedir. 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 450 köy, 99 aile hekimliği birimi tarafından gezici sağlık hizmeti almaktadır.

Gezici sağlık hizmetinin kapsamı, aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile belirlenmektedir. Nüfusu 250 kadar olan köyler ayda bir defa, nüfusu 250-500 arasında olanlar ayda iki defa, nüfusu 500’den fazla olanlar haftada bir defa gezici sağlık hizmeti almaktadır.

Köylerde bulunan aile sağlığı merkezlerinin başlıca sorunları kayıtlı nüfuslarının sürekli azalmasıdır.

Aile sağlığı merkezlerinin asgari fiziki şartları, aile hekimliği uygulama yönetmeliği ile belirlenmiştir. Aile sağlığı merkezlerine yönelik yılda iki defa yerinde izleme-değerlendirme yapılmakta olup, şuan itibariyle asgari fiziki şartları uygun olmayan aile sağlığı merkezi bulunmamaktadır.” (Haber Merkezi)

