24 yıldır yol bekliyorlar

30 ailenin ikamet ettiği Bahçelievler Mahallesi Çoraklık bölgesinde 24 yıldır gelmeyen yol nedeniyle hiçbir devlet hizmeti sunulamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çoraklık semtini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar, “Atık su parası, elektrik ücreti, çöp vergisi ödüyoruz ama devletin hiçbir hizmetini alamıyoruz. Burada bir yangın çıksa itfaiye gelemez, hastamız olsa ambulans gelemez. Yol olmadığından çöplerimiz bile alınmıyor” diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Altyapısı yapılmayan semtin ulaşım için gerekli olan yolu da şu ana kadar yapılmamış. Evlerine ulaşımı için komşularının arazilerini kullanan bölge sakinleri yetkililerin bir an önce bu konuya el atmalarını istiyorlar. Vatandaşlar, “Altyapı olmadığından ve yolumuzun yapılmaması nedeniyle ne çöp arabası gelip çöpümüzü alıyor ne de doğru dürüst şebeke suyu kullanabiliyoruz. Yazın ise fosseptik kuyularından yayılan kokulardan dolayı evlerimizde oturabiliyoruz. Cenazemizi bile sırtımızda taşıyoruz. Oysa çöp ve atık su vergilerimizi veriyoruz. Elektrik su paralarımızı ödüyoruz ama bir türlü devletimizden gerekli yardımı alamıyoruz. Komşuların arazilerini rica minnet geçiş için kullanabiliyoruz. Arazi sahipleri arazilerini tellerlerse evlerimize geçişimiz mümkün olmayacak. Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Sayın Valimizden ve Belediye Başkanımızdan konunun bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz” diye konuştular.

Mağdur ailelerle bir araya gelen Mehmet Tahtasız, konuyu yetkililere ileteceğini ve takipçisi olacağını belirtti.

(Haber Merkezi)