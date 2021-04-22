“23 Nisan, aydınlık bir geleceğin çağrısıdır”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

“Milli bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin öncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 101. yıldönümü ile yarınlarımızın teminatı yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevincini ve gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullanan Ahlatcı, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan 23 Nisan 1920’nin Türk Milleti’nin bağımsızlığını ve özgür iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarih olduğunu belirtti.

Türk Milleti’ni ortak bir hedef etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclis’in vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakârlığın en güzel timsali olduğunu kaydeden Ahlatcı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“23 Nisan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu, aydınlık bir geleceğin çağrısıdır” diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, gelecekte ulusları yönetecek ve yönlendirecek olan nesilleri ortak bir coşku etrafında bir araya getirmesi gayesiyle dünya barışına katkısı göz ardı edilmemelidir” dedi. (Haber Merkezi)

