23 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950'e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 187 bin 685 oldu. Bugünkü bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 160 bin 240'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız” dedi.