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“23 Haziran’a kadar sahadayız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu’na destek çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

“23 Haziran’a kadar sahadayız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu’na destek çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:37
“23 Haziran’a kadar sahadayız”

Geçtiğimiz hafta İstanbul’a giderek, 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi kentte ikamet eden Çorumlu hemşehrilerinden İmamoğlu’na destek vermeleri için ziyaretlerde bulunan CHP İl Başkanı Tüfekçi, “23 Haziran’a kadar sahadayız” mesajı verdi.

Sahada yaptığı çalışmalarda Ekrem İmamoğlu’nun hemşehrilerinden büyük destek gördüğünü ifade eden Tüfekçi, “Bugün ‘Her şey çok güzel olacak' umuduyla çıktığımız bu yolda 'İmamoğlu varsa umut var' diyerek, İstanbul’da hemşehrilerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki 23 Haziran akşamı her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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