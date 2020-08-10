220 testte 83 yeni vaka

İki haftadır yüksek sayıda tespit edilen vakalarının önüne yine geçilemiyor. Normalleşme süreci ve bayramda 1247’ye yükselen vaka sayısı Pazar günü yapılan testler sonucu 1330’a çıktı.

Çorum’da 9 Ağustos’ta test yapılan her 2 kişiden 1’inde koronavirüs çıktı. Pazar günü 220 test yapılırken, toplam 17 bin 500’e ulaşan testler sonucunda ise 83 yeni vaka tespit edildi. Bu sayede Çorum’da tedavi altına alınan hasta sayısı ise 606’ya yükseldi. Çorum da 9 Ağustos Pazar günü itibari ile koronavirüs tablosu; 220 test, 83 pozitif vaka tespiti, 29 iyileşen hasta olarak gerçekleşti.

606 vakadan 171 tanesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken, 424’ü ise pozitif olarak evlerinde veya özel alanlarda tedavilerine devam ediyor. Durumu ağır olan 5 hasta yoğun bakımda; solunum sorunu olan 6 hasta ise entübe servisinde bulunuyor. Bugüne kadar tespit edilen vakalardan ise 712’si şifa bulurken, 12 hasta hayatını kaybetti.

(Haber Merkezi)