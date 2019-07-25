22 yaşındaki Osmancıklı genç ASELSAN´da mühendis oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Bölümlerini derece ile bitiren öğrencilerin başarı ödüllerinin takdim edildiği Mezuniyet Ödül Töreni İdris Yamantürk Konferans salonun da gerçekleştirildi.

Geleceğin en başarılı Mühendislerinin onurlandırıldığı bu törende Ord. Prof. Bedri Karafakıoğlu Başarı Ödülleri, Bölüm (ELK, EHB, KON) Başarı Plaketleri, İTÜ ETA Vakfı Ödülleri, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) Başarı Plaketleri, Enerjisa A.Ş. Ödülleri, Enpay A.Ş. Ödülleri, Sarkusyan Elektrolitik Bakır Sanayii Firması Ödülleri, Beckhoff Ödülleri, Rockwell Ödülleri, Microdev Ödülleri, fakülte ve bölümlerini 1´cilik, 2´cilik ve 3´cülük ile bitirenlere verildi.

Osmancık esnaflarından DEKA Elektronik sahibi Yücel Kaplan´ın 22 yaşındaki oğlu, Mücahid Rıdvan Kaplan, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi´nden mezun oldu. Kaplan, İTÜ Stadyumu´nda gerçekleştirilen görkemli mezuniyet töreninde “İTÜ Mezun Yemini”ni etti.

Bölümü´nden birincilikle mezun olan Mücahid Rıdvan Kaplan, BAYKAR ve ASELSAN´da staj eğitimini tamamlamadıktan sonra 2018 yılında ASELSAN´da aday mühendis olarak çalışmaya başladı.

1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri´nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı´ tarafından kurulan ASELSAN´da mühendis olan Kaplan, Amerika, Hollanda gibi ülkelerden de Yüksek Lisans ve çalışma teklifleri aldı.

(Haber Merkezi)