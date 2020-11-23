22 KASIM DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ
Dünya Diş Hekimliği Günü dün kutlandı. Bu hafta ise “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor. Türkiye’de ilk diş hekimliği okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş, diş hekimleri ilk mesleki örgütlerine ise 1912’de kavuşmuşlardı.
Güncel 23.11.2020, 00:10
8
Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan bu anlamlı gün nedeniyle, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması, her türlü bakım ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi yolunda özveriyle hizmet veren tüm diş hekimlerimize şükran duygularımızı sunuyoruz. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-1°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:28
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:02
|Akşam
|17:25
|Yatsı
|18:48