22 KASIM DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ

Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan bu anlamlı gün nedeniyle, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması, her türlü bakım ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi yolunda özveriyle hizmet veren tüm diş hekimlerimize şükran duygularımızı sunuyoruz. (Haber Merkezi)