214 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 528 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 214 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 840'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 950 bin 729 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 846 testten, 9 bin 528 yeni vaka sayısı, 846 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 169 bin 951 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 852 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 998 bin 639'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 977 olduğu açıklandı.

