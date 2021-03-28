21 yaşında kansere yenildi

Ankara’da üç yıldır kanser tedavisi gören 21 yaşındaki Çorumlu Halis Küpçü, yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Halis Küpçü, Ankara Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bağlama çalmayı ve türküleri çok seven gencin ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

