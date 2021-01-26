206 çiftçiye 19.201 adet küçükbaş hayvan dağıtılacak

İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında Ziraat Bankası tarafından üretici başına azami 150 bin lira kredi verilecek. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, +50 bin liraya kadar düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz, azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 50 bin liraya kadar 18 ay vade uygulanacak. Ödemeler, proje kapsamında hayvan temin edilen satıcılara yapılacak.

Çorum’da 383 başvurudan 206’sının Ziraat Bankası’nın onaylamasının ardından 19.201 küçükbaş hayvanın dağıtımına başlanırken, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde de sözleşme töreni imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Bekir Eren ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın katılımıyla düzenlenen törende 50 çiftçi ile sözleşmeler imzalandı.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da küçükbaş hayvancılığa daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, “İlimizin toprak yapısı ve bitki florası küçükbaş hayvancılığına daha uygun. Bunun için de böyle bir proje hayata geçirildi. Şu anda sözleşmeler imzalanarak kayıt altına alınacak. Bu bir sürü büyütme projesi. Küçükbaş hayvancılık yaptığına dair kaydı olmayanlar bu projeden yararlanamayacak” dedi.

Konuşmasının devamında ‘Buğdayla koyun, gerisi oyun’ atasözünü hatırlatan Sarı, “Demek ki koyundan vazgeçmeyeceğiz. Çorum’da 294 bin küçükbaş var. Bu Çorum’a yetmez. Milyonların üzerine çıkmamız lazım. Küçükbaşlar, büyükbaşlar gibi zahmetli de değil. Hızlı bir şekilde üremesi var” şeklinde konuştu.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Özankaralı ise küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile köyden kente göçün engellenmesinin amaçlandığını anlatarak, “Kırsal gelir kaynaklarının artırılması ve hayvan sayısının iki yılda en az 100 bin artırılmasını önceliyoruz. İlimizde 294 bin olan küçükbaş hayvan varlığımızın 2021 yılında 340 bin, 2022 yılında 390 bin olması hedeflenmektedir. Bu sayede ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısının en az yüzde 35 artması hedeflenmektedir. Projenin ilk etabında başvurusu kabul edilen 206 üreticiye 19 bin 201 küçükbaş hayvan dağıtımı planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Bekir Eren ve Vali Mustafa Çiftçi’nin de konuşmalarının ardından temsili olarak 3 çiftçi ile sözleşmeler imzalandı. (Haber Merkezi)