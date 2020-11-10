“2023 hedefimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız”

Ceylan “Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini ve saygısını kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahına uğurlanışının 82. yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyerek Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesini, milletin her ferdiyle beraber Kurtuluş Savaşı’nda zafere taşıdığını belirten Ceylan, “Kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek, ileriye taşımak için bıkmadan, yorulmadan mücadelemize devam ederken muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

“Ülkemizin geçtiği şu kritik dönemde, 2023 hedefimize de sıkı sıkıya sahip çıkarak, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birlik ve beraberliğimizi korumalıyız ”diyen Ceylan, “Ömrünü milletinin istiklal ve istikbali için harcamış, canıyla, kanıyla ve yüreğiyle büyük mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize saygı ve minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile tüm ecdadımızı duayla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi. (Haber Merkezi)