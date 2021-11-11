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“2022 yılı bütçesi tadilat bütçesi olmuş”

CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut,  2022 yılı bütçe ve performans programını iki kelimede özetlediklerini belirterek, “2022 yılı tadilat bütçesi olmuş. Yine bol bol bina tadilatı yapacağız. Önce binaları, yolları yapıyoruz sonra çürümeye terk edip 2-3 yıl sonra da bu binaların tadilat ve onarımını yapıyoruz” dedi.

Güncel 11.11.2021, 20:55
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“2022 yılı bütçesi tadilat bütçesi olmuş”

2022 yılı gider bütçesinin 765, gelir bütçesinin ise 770 milyon lira olarak öngörüldüğünü anımsatan Bulut, “Bütçemiz 2021 yılına göre % 10 artırılarak 692 milyon 515 bin liradan 765 milyon liraya çıkarılmıştır. Pandeminin etkilerini iliklerimize kadar hissettiğimiz 2021 yılında bütçemiz % 26 artmıştı. Bu yıl yüzde 16 küçülmüşüz” ifadelerini kullandı.

“35 MİLYONLUK BİR YATIRIMDAN VAZGEÇMİŞİZ”
Bütün kalemlerinde artış yapılırken, iskan ve toplum refahı hizmetlerinde % 10 küçülme yapılarak yaklaşık 35 milyonluk bir yatırımdan vazgeçildiğini kaydeden Bulut, “Toplumun huzur ve refahını sağlayamayacaksak, huzurlu huzurlu o koltuklarda nasıl oturacağız? Huzur olmazsa aşk da olmaz sayın başkan. Yerel yöneticiler, yerel kaynakları daha doğrusu halkın parasını halkın yararına daha etkin ve daha ekonomik kullanmak zorundadırlar” şeklinde konuştu. 
“BORCU BORÇLA KAPATMAYA DEVAM EDİYORUZ”
2022 yılı finansman bütçesine bakıldığında 60 milyon liralık bir borçlanma öngörüldüğünü belirten Bulut, “65 milyon lira kredi ödemesi planlanmış. Sayın başkan ‘mali disiplini sağladık hiç bir yere 1 kuruş borcumuz’ yok demiştiniz. Bu mali disiplini nasıl sağladınız merak ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi borcu borçla kapatmaya devam ediyoruz.
2021 yılında 26 milyon faiz ödemesi 2022 yılında 34.5 milyona çıkıyor. Giderek üzerimizdeki faiz yükü artmaya devam ediyor. Bu nasıl bir mali disiplin anlamadık. Her yıl olduğu gibi yönetime tavsiyelerimiz; stratejik plandaki hedeflemiş olduğunuz kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlara bağlı kalınız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
 

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