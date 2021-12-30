“2022 sağlık, adalet ve demokrasi yılı olsun”

Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Tahtasız, 2022’nin herkes için umut ve huzur dolu bir yıl olmasını diledi.

“2022 İKTİDARA GELİŞİMİZİN YILI OLACAK”

Tahtasız, esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine kavuşmasını, herkesin hak ettiği bir yaşam düzeyine ulaşmasını dileyerek, 2022 yılının sorunların çözüldüğü, kalkınma hamlelerinin yaşandığı bir yıl olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

2022’nin Çorum açısından da yarım bırakılan yatırımların tamamladığı, halkın özlemle beklediği hizmetlere kavuştuğu bir yıl olması için mücadeleye devam edeceklerini bildiren Tahtasız, “Her şeyin güzel olacağına dair umudumuz güçlenerek devam etmektedir. 2022 Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar olduğu bir yıl olacak” ifadesini kullandı.

“YARIM BIRAKILAN, BİR TÜRLÜ

GELMEYEN YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİYİZ”

2022 yılında Çorum’un temel sorunlarının çözümü için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını vurgulayarak, başta demiryolu, havaalanı, güney çevre yolu, hastane gibi yatırımlar olmak üzere tarım ve hayvancılık, sağlık, eğitim alanında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Tahtasız, yarım bırakılan yatırımların da tamamlanması için çalışacaklarını ve bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

2022’nin zorluklarla, mücadele ile geride kaldığına işaret eden Tahtasız, “2020 yılı her açıdan zor bir yıl oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntının yanı sıra Covid-19 salgını devam etti, yaşanan kuraklık ise tüm üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Zamanında ve yerinde alınmayan tedbirler esnafın, sanayicinin, üreticinin belini büktü. Seçim meydanlarında verilen sözler bu yıl da hayal oldu. Emekli, memur, işçi bu sene de beklentilerini elde edemedi. Hak ihlalleri, adaletsizlik, kadına yönelik şiddet gibi insan hakları ihlalleri artarak devam etti.

“ADALET VE HUKUK ÇERÇEVESİNDE

ŞEFFAF BİR YÖNETİM İSTİYORUZ”

Adil, eşit, şeffaf bir yönetim, hiç kimseyi ötekileştirmeyen hoşgörülü, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir anlayışın iktidar olduğu, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Türkiye için mücadelemiz devam edecek.

Yoksulluğun, işsizliğin olmadığı, adaletsizliğin yerini hukukun, kavgaların yerini barışın aldığı, eşit, adil bir Türkiye dileğiyle; tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler dilerim” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

