“2021’de 116 km asfalt sathi kaplama yapıldı”

Verilen bilgiye göre göre yıl içerisinde 109,5 km 1. kat ve 6,5 km 2. kat olmak üzere toplamda 116 km asfalt sathi kaplama yapıldı.

Parke taşı yapım çalışmaları kapsamında 19 köyde toplam 29 bin 500 m2 parke taşı kaplamasının yapıldığının bilgisinin verildiği açıklamada, diğer çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Sanat yapıları yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 8 adet istinat duvarı, 9 adet menfez, 1 adet beton kanal yapımı, 1 adet köprü onarımı ve 2 adet köprü genişletme olmak üzere 21 adet sanat yapısı yapıldı. Asfalt yol bakım (yama) çalışmaları kapsamında 1.600 km yolda asfalt (yama) bakımı yapıldı. İdaremizin yol hizmet ağında bulunan 125 km yolda trafik işaretleme çalışması,köy yollarının hidrolik geçişlerinde kullanılmak üzere muhtelif çap ve boyda 2.456 m HDPE boru alımı ve köy yollarına konulması ve köy yolları makineli bakım çalışmaları kapsamında 3 bin km yolda greyderli bakım çalışması yapıldı.

İdaremizin yol hizmet ağında bulunan stabilize köy yollarında 220 km köy yolu ve 80 km köy içi yolu olmak üzere toplamda 300 km yolda malzemeli bakım çalışması, köy yolları ile orman, arazi ve yayla yollarında olmak üzere toplam 50 km yolda excavatör ve dozerle yapım, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde meydana gelen 7 adet yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışması, 2020-2021 yılı kar mücadele çalışmaları kapsamında 7.800 km yolda kar mücadelesi çalışması yapılmıştır.”

(Haber Merkezi)

