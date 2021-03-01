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2021 YKS başvuruları yarın sona erecek

Başvurular internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona erecek.

Güncel 01.03.2021, 10:40
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2021 YKS başvuruları yarın sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının yarın sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2021-YKS için son başvuru gününün 2 Mart olduğu belirtildi ve başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

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