“2021 yılında bu yol Çorum'a yakışıyor mu?”

Yolun bakımsızlığı sürücüleri isyan ettirirken, vatandaşlar; “Hangi çağda yaşıyoruz?” diye soruyor.

İYİ Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı, Mislerovacığı sakinlerinden, aynı zamanda şoför esnafı olan Çağdaş Doğan, yolun yıllardır bir türlü yapılamadığını belirterek, önümüzdeki iki yıllık programda da olmadığı dile getirdi.

Köy muhtarının köy halkını oyaladığını, yolun yapımı için girişimlerde bulunmadığını ileri süren Çağdaş Doğan, “Bir köye hizmet gelmesi için muhtarlık müessesesi büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında yolun durumunu gündeme getirmek istediğimizde köy muhtarına durumu bildirdik. O da ‘sözünü aldım, bu sene yapılacak’ diye konuştu. Ancak yaptığımız araştırmalar sonucu bırakın 2021 yılını, önümüzdeki 2 yıl boyunca böyle bir projenin olmadığını öğrendik. Muhtar ne yapmaya çalışıyor anlayamadık” dedi.

Köy muhtarının işi savsaklamasını, görevini yerine getirmemesini ve köy halkını oyalamasını sert dille eleştiren İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Doğan, “Yol, araç kullanan kişiler için büyük çile haline geldi. Mislerovacığı – Büğüroğlu yolunun bir an önce yapılmasını, asfaltlanmasını ve standardının yükseltilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

