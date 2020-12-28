2020’de Ulukavak’ta, 3 bin 314 metre altyapı çalışması yapıldı

Ulukavak Mahallesinin büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği mahalle olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, tüm mahallelere olduğu gibi Ulukavak’ta da çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Mahallelere yaptıkları çalışmalarda muhtarlarla işbirliği içerisinde olduklarını ve her zaman istişare ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, 2020 yılında Ulukavak’ta 3 bin 314 metre altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aşgın, “2020 yılı içerisinde Ulukavak Mahallemize 1142 metre içme suyu, 1600 metre kanalizasyon şebekesi, 572 metre de yağmursuyu şebekesi olmak üzere toplam 3 bin 314 metre altyapı çalışması yaptık. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de başta Mavral ve Varinli Caddeleri olmak üzere önemli noktalarda asfalt çalışması yaptı. Ulukavak Mahallemize 18 bin ton asfalt serimi yaptık.” dedi.

“Yapılan hizmetleri taçlandırdık”

2020 yılında, tüm mahallelerde olduğu gibi Ulukavak Mahallesinde de yapılan hizmetleri taçlandırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra gönül belediyeciliği kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

Yapılan hizmetlerden en önemlisinin gönüllere dokunmak olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2 bin 689 aileye yardım yaptık. 72 ailemizin evini 189 kez temizledik. “Hoşgeldin Bebek” kapsamında 782 aileyi ziyaret ederek bu ailelerimizin evlat sevincine ortak olduk ve hediyelerimizi ulaştırdık. 19 ailemize de eşya yardımında bulunduk.” şeklinde konuştu.

Bu zamana kadar yapılan işlerin ileride yapılacakların teminatı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, işbirliği ve katkılarından dolayı Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’e teşekkür etti.

Muhtar Özdemir: “Ulukavak’ta çok güzel altyapı çalışmaları yapıldı”

Ulukavak Mahallesine yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden muhtar Hanefi Özdemir de “Bu sene Ulukavak’ta çok güzel altyapı çalışmaları yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları da çok güzel. Sayenizde tüm bu çalışmalar aksamadan yürüyor. Ulukavak halkı ve kendi adıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.