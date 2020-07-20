2020’de ilk İl İdari Şube Başkanları Toplantısı

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. maddesi gereğince yılda 4 kez yapılması gereken İl İdare Şube Başkanları Toplantısı koronavirüs salgını nedeni ile yapılamamıştı. Vali Mustafa Çiftçi, 2020 yılı ilk İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nı geçtiğimiz günlerde Çorum Öğretmenevi’nde topladı.

Vali Çiftçi yönetimindeki toplantıya Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda ilimizin genel asayiş durumu, ilimizdeki yatırımların son durumları, hizmet kalitesinin arttırılması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı.

(Haber Merkezi)