“2020’de 1600 kilometre asfalt bakımı yapıldı”

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun hazırladığı rapor hakkında bilgi verildi.

Komisyon tarafından hazırlanan raporda şu bilgilere yer verildi:

“İl Özel İdaresi ilgili müdürlük yetkilisi tarafından ilimiz genelinde 3 bin kilometrenin üzerinde bulunan asfalt köy yollarının bakım çalışmaları 2020 yılı hariç diğer yıllarda Mayıs ayında başlayıp Ekim ayına kadar sürdüğü bilgisi verilmiştir. 2020 yılı pandemi nedeniyle her alanda olduğu gibi İl Özel İdare çalışmalarını da etkilediğinden çalışmalara Haziran ayında başlanılmış olup, Kasım ayına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.

İl Özel İdaresi’nin asfalt bakım çalışmaları yıllardır alışılagelen ve halen devam etmekte olan usul ve yöntem olarak il genelinde 6 adet ayrı ekip halinde çalışmalar yapılmaktadır. Asfalt bakım çalışmalarında görevlendirilmek üzere her yıl 24 adet geçici statüsünde işçi alımlarının yapıldığı ve bu geçici işçilerden 3’er âdeti 6 ekibe paylaştırıldığı, geri kalanı da çevre koruma müdürlüğü bünyesinde çöp toplama işlerinde çalıştırıldığı bilgisi verildi.

Asfalt bakım çalışmaları için 3’er kişiden oluşturulan bu 6 ekibe ayrıca bir adet kamyon şoförü, bir adet silindir operatörü görevlendirilmektedir. Ancak istisnai olarak pandemiden dolayı 2020 yılı için düz işçi 3 kişi değil iki kişi görevlendirilmiştir. 2020 yılına özel aksamalardan dolayı 1600 kilometrelik bir asfalt bakım çalışması gerçekleştirilmiştir.” (Haber Merkezi)

